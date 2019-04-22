Парубий поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко за честные выборы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, а действующего президента Петра Порошенко поблагодарил за высокий уровень политической культуры.

Об этом он сказал, открывая согласительный совет глав фракций, передает "Цензор.Нет".

Парубий поздравил всех украинцев с проведением демократических выборов и подчеркнул, что оба тура прошли максимально честно. Спикер Рады пожелал Зеленскому действовать на благо Украины.

Парубий также поблагодарил Порошенко "за высокий уровень европейской политической культуры", о чем свидетельствуют честные выборы.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация назвала семь первоочередных шагов, которых бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на большинство в Раде следующего созыва. Согласно данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Раду состоялись в середине апреля, то в нее прошли бы от четырех до восьми партий, чей рейтинг выше 5%-го проходного барьера или близок к нему: 25,9% - проголосовали бы за "Слугу народа" (Владимир Зеленский); 15,7% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь" (Виктор Медведчук); 13,9% - за "Блок Петра Порошенка Солідарність" (Петр Порошенко); 12,1% - за "Всеукраинское объединение Батькивщина" (Юлия Тимошенко); 5,1% - за "Гражданскую позицию" (Анатолий Гриценко); 5% - за "Силу и Честь" (Игорь Смешко); 4,8% - за "Радикальную партию" (Олег Ляшко); 4,6% - за "Всеукраинское объдинение Свобода" (Олег Тягнибок). У остальных партий рейтинг намного ниже.

Парламентские выборы в Украине назначены на осень. Распускать Раду запрещено за полгода до окончания срока ее полномочий. Нынешний парламент начал работать 27 ноября 2014, соответственно «час Х» – 27 мая 2019-го. Подробнее читайте в материале LB.ua "Досрочные выборы Рады: быть или не быть?".