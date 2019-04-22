Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься

Внефракционный депутат Виталий Куприй, связанный с Игорем Коломойским, снова попытался сорваться заседание согласительного совета Верховной Рады Украины.

Во время выступления спикера Андрея Парубия он потребовал дать ему слово, а когда глава Верховной Рады отказал ему в этом - подошел к Парубию и попытался сам включить себе микрофон.

"Народ Украины не оказал поддержку Петру Порошенко. В этой ситуации у нас нет морального права заседать. Мы примем закон о языке, но мы должны поддержать народную инициативу и самораспуститься. Но Петр Порошенко должен сейчас не ждать, пока инаугурация президента состоится, он должен распустить наш парламент. Коалиции нет, кнопкодавство, месяц не можем ни одного закона принять", - заявил Куприй, который 9 апреля стал единственным членом депутатского объединения "За Зеленского".

Напомним, что Петр Порошенко в комментарии LB.ua заявил, что не собирается распускать парламент Украины.

Сделать это возможно только до 27 мая, но Владимир Зеленский может не успеть вступить в должность до этого времени.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет. Он посоветовал Зеленскому почитать Конституцию о полномочиях президента, в которые не входит объявление коалиции недействительной.