Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Президент Беларуси убежден, что деятельность Зеленского "будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят "сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества", а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства "будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

"Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа", - отмечается в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.

Зеленского уже поздравили с победой президент Франции Эммануэль Макрон и президент Анджей Дуда, который пригласил его посетить Польшу, а также генсек НАТО и глава Евросовета.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер передал Зеленскому поздравления от Дональда Трампа и поблагодарил Петра Порошенкоза работу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что надеется что при президенте Украины Зеленском есть шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом.