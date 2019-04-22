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Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Польский президент выразил уверенность в устойчивости евроатлантической интеграции Украины после выборов.

Дуда пригласил Зеленского в Польшу
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах и пригласил посетить Польшу.

Соответствующее сообщение опубликовала канцелярия польского лидера в Twitter.

"Президент Дуда поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского по телефону и пригласил его в Польшу", - говорится в сообщении.

Посольство Польши в Украине отмечает, что Дуда в ходе разговора выразил уверенность в устойчивости евроатлантической интеграции Украины после выборов.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю доверия вам украинским народом должности президента Украины. Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу", - процитировало дипучреждение польского президента.

Ранее сообщалось, что Зеленского поздравили с победой Генсек НАТО и глава Евросовета, а также посольство США в Украине.

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