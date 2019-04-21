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Гройсман поздравил Зеленского с победой

Глава Кабмина поблагодарил Петра Порошенко за 5 лет, в течении которых "Украина стала современной европейской страной".

Гройсман поздравил Зеленского с победой
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал глава правительства на своей странице в Фейсбук.

Гройсман заявил, что выборы президента Украины состоялись свободно и демократично.

Кроме этого, глава Кабмина поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за 5 лет, в течении которых "Украина стала современной европейской страной".

"Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - добавил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что премьер Владимир Гройсман и генпрокурор Юрий Луценко не предатели, а члены его команды.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым законно избранным президентом.

14 апреля Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным. Он отметил, что не имеет значения, пройдут они на месяц раньше или на месяц позже. 11 апреля он также заявлял, что не собирается в отставку до парламентских выборов.

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