В Украине закрылись избирательные участки

В Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента. В 20:00 были закрыты избирательные участки.

В воскресенье, 21 апреля, избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.

В заграничном избирательном округе украинцы голосуют по местному времени.

В избирательный бюллетень были включены два кандидата, которые по результатам голосования в день выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Для проведения выборов было создано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом создан 101 избирательный участок.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не организовывались и не проводились на территории аннексированного Крыма, в 12 из 21 избирательных округов Донецкой области и в 6 округах из 11 - в Луганской области.

Ориентировочное количество избирателей - более 29 млн граждан.

По результатам ексит-поллов Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом.