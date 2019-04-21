"Я дважды в одну и ту же воду не вхожу".

Бывший министр финансов Украины, представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его не интересует возможное назначение на должность министра иностранных дел после победы его кандидата.

Об этом он заявил журналистам.

При этом он подчеркнул, что не намерен работать и в правительстве Владимира Гройсмана. "Я дважды в одну и ту же воду не вхожу", - сказал Данилюк.

"Мы понимаем, что это - временное правительство, и сейчас важно смотреть в будущее - каким будет новое правительство и что может сделать новоизбранный президент в плане того, что от него ожидают люди", - отметил он.

"Я больше специалист по внутренним преобразованиям, реформам ... И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы все уже понимаем, что это - предыдущая власть ... - это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной", - заявил Данилюк.

"В правительство Гройсмана я не вернусь. Я понимаю, что ему этого очень не хотелось бы, и я из уважение к Владимиру Борисовичу не хочу делать его последние месяцы чрезвычайно сложными. Потому что, если я вернусь в правительство, это означает, что правительство не сможет принимать непрозрачных решений. Вопрос, почему я этого не буду делать? Дело в том, что это гораздо проще делать с позиции министра денег. Позиция министра иностранных дел - это нечто другое, это представление интересов страны за рубежом", - сказал Данилюк.

Вместе с тем, он подтвердил, что будет представлен на позицию главы МИДа, потому что сейчас, по его словам, идет процесс переговоров.

Напомним, Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.