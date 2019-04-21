Правоохранители вручили кандидату в президенты Украины шоумену Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал свой заполненный бюллетень.

Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написалон в Фейсбуке и прикрепил к посту несколько фото, на которых полицейские в присутствии Зеленского заполняют соответствующие документы.

Напомним, кандидат в президенты Украины Зеленский перед тем, как опустить бюллетень в урну, продемонстрировал его журналистам. После этого Зеленский спросил, можно ли так делать, а после отрицательного ответа сказал: "Я вам его не показывал".

После первого тура выборов на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и нардепа Игоря Мосийчука за демонстрацию бюллетеней были составлены админпротоколы.