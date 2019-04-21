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В Австралии завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины

На единственный в стране участок в Канберре пришли 99 человек.

В Австралии завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины
Фото: AliExpress

В Австралии закончилось голосование во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Фейсбуке.

Отмечается, что на единственный в стране участок в Канберре пришли 99 человек.

"Делимся с вами результатами голосования украинский Австралии. Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержало 72. Владимира Зеленского - 26. Один бюллетень признан недействительным", - говорится в сообщении.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал ли прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковым избирательным комиссиям за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в первом туре в Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек.

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