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Боевики напали на министерство связи в Кабуле

По меньшей мере шесть гражданских лиц получили ранения и доставлены в больницы.

Боевики напали на министерство связи в Кабуле
Боевики напали на министерство связи в Кабуле
Фото: EPA\UPG

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 20 апреля, боевики напали на министерство связи, которое находится в правительственном квартале.

Как пишет Euronews, по данным правоохранителей, группа боевиков совершила нападение на комплекс. Возле здания прогремел мощный взрыв и завязалась перестрелка. Министерство оцепили подразделения афганской армии.

По словам представителя афганского МВД, по меньшей мере двое атакующих были убиты. По меньшей мере шесть гражданских лиц получили ранения и доставлены в больницы.

Спецоперация в здании министерства продолжается, из него эвакуировали людей. Рядом с минсвязи находится хорошо укрепленная гостиница для проживания иностранцев.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Нападения произошло после того, как в пятницу в столице Катара Дохи были сорваны переговоры между представителями властей Афганистана и радикального движения "Талибан", которые должны были начаться в субботу.

Причиной "отсрочки" переговоров стал состав афганской делегации, к которому были вопросы как у властей Катара, так и у талибов.

Нападение стало первым крупным терактом в Кабуле за последние несколько месяцев, пока шли переговоры между представителями США и движением «Талибан».

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Афганистане, по данным ООН, в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибло беспрецедентно много мирных жителей - 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены. По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.

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