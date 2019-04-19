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Reuters: "Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США

Россия обеспечивает режим Мадуро валютными поступлениями.

Reuters: "Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США
Фото: EPA/UPG

Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США при помощи российской государственной корпорации "Роснефть".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, венесуэльская компания PDVSA передает "Роснефти" свои счета от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно. "Роснефть" оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

В схеме предложили участвовать нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries Ltd, крупнейшему из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные. В марте индийская компания купила почти 40% венесуэльской нефти, отправленной на экспорт.

Представитель Reliance Industries подтвердил, что она платила российским и китайским компаниям за поставки венесуэльской нефти. Он отметил, что компания обсуждает эти сделки с американским Госдепартаментом на предмет их соответствия санкциям США.

Напомним, США ввели санкции против PDVSA в январе 2019 года с целью парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро.

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