Московский суд отклонил иск родственников погибших при крушении самолета Минобороны над Черным морем

Спасательные работы в месте крушения Ту-154 в 2016 году

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным море в декабре 2016 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По его словам, суд отклонил исковое требование "в полном объеме". Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Истцами выступают родственники 79 человек, погибших при авиакатастрофе. Они потребовали выплатить им более двух миллиардов рублей из-за недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Деньги предполагалось взыскать у страховой компании "Согаз", перестраховщика MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд", принадлежащей Минобороны России.

Напомним, самолет Ту-154 разбился в декабре 2016 года после вылета из аэропорта Сочи в Сирию. На его борту находились в том числе участники ансамбля имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека. Официальной версией крушения самолета назвали ошибку пилотов.