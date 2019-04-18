Boeing завершил испытания обновленного самолета 737 MAX

В среду 17 апреля перед сертификацией завершилось последнее техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Об этом сообщил директор компании Boeing Деннис Меленберг в Twitter.

Он сообщил, что пилотами было проведено 120 тестовых полетов этой модели авиалайнера. Общая продолжительность полетов составила более 203 летных часа.

Меленберг отметил, что во время тестов использовалась усовершенствованная вспомогательная система маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета в Эфиопии.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - сказал Меленберг.

Напомним, 9 октября 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. На его борту находилось 189 человек и ни один не выжил.

10 марта 2019 случилось второе крушение самолета этой же модели. Всего через шесть минут после взлета разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, которые были на борту, погибли.

Сразу после этой катастрофы, многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

5 апреля 2019 года в Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки в работе программного обеспечения.

28 марта 2019 года компания Boeing заявляла о том, что обновляет программное обеспечение лайнеров.

В связи с этим, 6 апреля Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов модели 737. Начиная с середины апреля Boeing будет производить на десять самолетов в месяц меньше - 42 вместо 52.

Президент Boeing обещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолетов модели 737 MAX будут внесены изменения.