Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания

17 апреля правоохранители задержали двух директоров коммунальных предприятий и посредника во время получения «отката» за поставку продуктов питания в образовательные учреждения. Об этом сообщается на сайте киевской полиции 18 апреля.

Общая сумма полученных средств составила более 100 000 гривен. Всем фигурантам было сообщено о подозрении.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители выяснили, что подозреваемые руководители коммунальных предприятий Киево-Святошинского района, требовали 20% «отката» от общей суммы договора о поставке еды в детсады и школы. Помимо этого, злоумышленники привлекли посредника.

Фото: npu.gov.ua

Полиция задокументировала три факта получения фигурантами «откатов».

Кроме того, были запечатлены факты хищения бюджетных средств. В частности, подозреваемые незаконно перечислили 96 000 гривен бюджетных средств на счета предпринимателей за продукцию, которая в действительности не поставлялась, а потом требовали вернуть эти средства наличными.

Фото: npu.gov.ua

17 апреля во время получения третьего «транша» всех участников коррупционной схемы разоблачили. Общая сумма отката составила 113 800 гривен.

В ходе обысков, правоохранители изъяли деньги, оружие и боеприпасы.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас двух директоров коммунальных предприятий задержали, всем трем фигурантам предъявили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в начале апреля 2019 года полиция задержала чиновника Винницкой ОГА при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера. Сообщалось, что чиновник регулярно требовал и получал "откаты" от победителей тендеров.