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В Днепре поступило 9 сообщений о минировании за день

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

В Днепре поступило 9 сообщений о минировании за день
Фото: пресс-служба Нацполиции

17 апреля полиция Днепра получила сообщения о минировании девяти объектов.

Первым заминировали городской совет, затем очередь дошла до отеля "Астория", железнодорожного и автовокзалов, сообщает Информатор.

Позже поступила информация о минировании Главного управления юстиции в Днепропетровской области, Главного управления статистики и комплекса "Цунами". Также поступала информация о минировании Соборного районного военкомата и Шевченковского районного совета.

"Правоохранители планомерно ограждали здания и эвакуировали людей. Тем временем спасатели и медики дежурили у помещений, дожидаясь сотрудников следственно-оперативных групп и взрывотехников. По состоянию на 19:00, ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущая волна минирований накрыла Днепр 14 апреля. Первым заминировали международный аэропорт "Днепропетровск". Далее черед дошел до крупных торговых центров: Passage, "Караван" и "Дафи". Сразу после этого сообщили о минировании отелей "Днепропетрвоской", "Европейский" и "Жовтневый".

Также 14 апреля в полицию сообщили о минировании 8 объектов Киеве, среди которых международный центр искусства, два торговых центра, четыре гостиницы и Майдан Независимости.

Информация о заминировании не подтвердилась ни на одном из объектов.

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