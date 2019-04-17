Военно-морские силы Украины продолжают испытания двух десантно-штурмовых катеров "Кентавр", которые впоследствии будут патрулировать Азово-Черноморский регион.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Отмечается, что после успешного завершения госиспытаний к силам постоянной боевой готовности ВМС ВСУ присоединятся два десантно-штурмовых катера типа «Кентавр», построенные по заказу Минобороны на судостроительном предприятии Завод «Кузница на Рыбацком»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение этих катеров в Азово-Черноморском регионе значительно повысит боеспособность отечественного флота и расширит географию их использования.

Фото: mil.gov.ua

"Уже завершены заводские испытания катеров типа «Кентавр». Сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний. Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря - у берегов Одесской области. Первые впечатления очень хорошие - они достаточно маневренные, скоростные, устойчивые к морским волнениям. Даже при шторме в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости до 40 узлов. Как дальше покажут себя во время государственных испытаний, в том числе по применению оружия, покажет время", - отметил представитель судостроительного предприятия Леонид Бабак.

Он также на "отлично" оценил технические характеристики скорости и маневренности катеров.

Фото: mil.gov.ua

"Катера построено по стандартам НАТО, поэтому значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование. На экранах планшетов четко отражена вся информация о текущей надводной обстановке. К тому же катера является малозаметным для средств слежения противника", - отметил Бабак.

Среди главных преимуществ "Кентавров" - бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренность на ходу и при разворотах и оснащение вооружением, достаточным для уничтожения маломерных целей противника.

Кроме того, в процессе строительства удалось увеличить количество десанта - в катер поместятся 32 военнослужащих. Недавно во время выхода в море подразделение морской пехоты уже испытало на себе возможности десантного отсека.

После госиспытаний экипажи "Кентавров" также ждет проверка возможностей их кормовых и носовых боевых модулей и выполнение стрельб по целям.

Напомним, "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года. В ноябре прошлого года катера прибыли в Одессу.

Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Во время строительства проект был доработан и получил новый номер 58503. Катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

Раньше на "Кузнице" были построены шесть малых бронированных катеров проекта "Гюрза-М".