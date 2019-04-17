Платити чи не платити?

Ця ланка починається з банальної закупівлі туалетного мила. Як от у березні цього року батьки дніпровських школярів зареєстрували петицію з проханням впровадити у всіх навчальних закладах міста послуги клінінгових компаній. Таке звернення з'явилося на сайті Єдиної системи місцевих петицій. Адже вони втомились забезпечувати школи і садочки міста миючими та дезінфікуючими засобами, що мала б робити мерія. Багатьом батькам не подобається також і те, що деяку ділянку в класі прибирають самі діти. Тому містяни пропонують за бюджетні кошти організувати у закладах освіти клінінгові компанії. А закінчуються така ланка хабарем за вступ до університету або за успішно складений іспит дитини.

Фото: dt.ua

Щомісяця лише у школах Києва, за підрахунками спільноти «Батьки SOS», з батьків збирають сотні мільйонів гривень внесків. Перевірити такі дані неможливо, оскільки ці кошти збираються переважно готівкою, відповідно, їх ніхто не обліковує.

Так, у цьому місяці розпочалась подача документів на вступ дітей у перший клас. Упевнений, у багатьох батьків зовсім скоро почнуться історії зі здачею коштів на зошити, підручники, додаткове обладнання. Хтось із батьків запропонує оновити ремонт у шкільному класі, скинутись учителям на квіти, сертифікати і ще безкінечну кількість усього, що просто «необхідно» дітям під час шкільного навчання. Але буває і так, що у батьків елементарно не вистачає коштів на всі додаткові «потреби». Або вони мають власну принципову позицію щодо додаткових оплат, або сім'я багатодітна, або мати сама виховує дітей, і просто не «тягне» шкільні штори чи набори косметики до 8 березня. І що тоді? Тоді відбувається те, що вся країна спостерігала у тому році в Харкові, де дівчинку буквально зацькували, бо батьки не дали грошей на торт. Декілька тижнів у соцмережах батьки бурхливо обговорювали не стільки булінг і цькування, скільки шкільні побори розділяють батьків на табори: тих, хто платить, і тих, хто принципово не платить. Здавалося б, класичне протистояння, якби не ця історія. «Коли дитина просилася додому і плакала, всі хлопчики сміялися і знімали відео на телефон. Ані вчитель, ані мама з батьківського комітету не зупинили це все», – коментувала мама дівчинки. І таких історій, на жаль, досить багато. Не платиш? Не підтримуєш колектив ? То забирай дитину до іншого класу чи школи, то йди в інший садочок чи виш.

Батьки – прибічники внесків масово скаржаться на те, що здавати гроші доводиться буквально на все. Насправді жодну копійку на матеріально-технічне забезпечення школи вони не мають права вимагати. Батьківський комітет може лише власними силами і добровільно організувати дітям свято, екскурсію. Якщо у Вашій школі немає парт, дощок, миючих засобів, звертайтесь до районного управління освіти з запитом про те, скільки і на що саме виділялися кошти за останній рік, адже в Україні ще в минулому році запрацювала нова система, коли навчальні заклади та департаменти освіти публічно надають дані щодо витрат коштів.

Батькам учнів, які не бажають платити побори, можу порадити об'єднуватися і проявляти активну позицію. Треба шукати однодумців. Якщо у Вашому класі немає таких людей, є сусідні класи, з якими можна об'єднуватися і вирішувати питання. На сайті школи або місцевого управління освіти в розділі «Фінансова документація школи» або «Фінансово-господарські звіти» можна подивитися, на що витрачає кошти конкретна школа. Якщо є витрати на побутові дрібниці – швабри, миючі засоби, на які вже зібрали кошти на батьківських зборах, то це називається подвійна бухгалтерія, тому вважається злочином. Це є підставою для звернення до правоохоронних органів, щоб адміністрація несла відповідальність. Тим, хто все ж таки бажає допомагати школі матеріально, раджу не здавати гроші в руки, а перераховувати на рахунок школи або благодійного фонду, який співпрацює з нею. І та і інша організації повинні публічно звітувати. Найкраще перераховувати кошти безпосередньо на особистий казначейський рахунок школи і стежити за тим, куди вони були витрачені. Перш ніж зголошуватись здавати на щось гроші, варто перевірити, чи не отримувала їх вже школа. Для цього батьки можуть надсилати запити в міські управління освіти про те, на що школа просила виділити кошти, яку суму виділили та як її планують використати. Усі необхідні речі для шкіл мають за бюджетні кошти закуповувати уповноважені на це органи – здебільшого це районні управління освіти. Зокрема, щоб знайти закупівлі для конкретної школи, потрібно знати назву управління освіти, адресу школи, код ЄДРПОУ школи або управління освіти. Школа має фінансово-господарську автономію, вона закуповує це самостійно. Директори повинні повідомляти про потребу в ремонті місцеву владу, а не відразу йти до батьків.

Моя позиція незмінна: побори у школах – незаконні. За те, щоб у школі були нормальні умови (ремонт і все обладнання), відповідає місцева влада, а не батьки і вчителі. І найгірше – ні в якому разі не варто цькувати і гнобити дитину, чиї батьки не здали 100 гривень на нову ручку до дверей. Батьківський комітет за законом повинен відстоювати інтереси учнів, брати участь і мати право голосу у вирішенні багатьох питань, що стосуються життя школи: наявності або відсутності шкільної форми, участі у всеукраїнських освітніх програмах, організації шкільних екскурсій чи дитячих виступів тощо. А також допомагати з запрошеннями до школи цікавих спікерів, дитячих письменників, психологів, але точно не перетворюватися на здирницький орган. Загалом, якщо побори відбуваються у класі, насамперед про це треба заявити директору. Це вища «інстанція» порівняно з класним керівником або батьківським комітетом. Але якщо Ви поскаржилися, а на рівні школи після цього немає реакції, наступна інстанція, куди треба звернутись – це управління освіти району або міста. Якщо й туди звернулися і в результаті немає ніякої належної реакції, то пишеться заява у поліцію. Та якщо і поліція не діє – то заяву у прокуратуру.

• Підготуйте докази (аудіо-, відеозапис, свідчення очевидців).

• Напишіть заяву у поліцію за місцезнаходженням навчального закладу.

• Подзвоніть до Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 та додатково отримайте правову консультацію.

Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема, хабар, несуть обидві сторони: і та, що його дає, і та, що отримує. Тож своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від кримінальної відповідальності. Запам’ятайте! Ви маєте право на освіту без корупції!