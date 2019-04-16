В одесской области из-за распыления баллончика с перцовым газом пострадали 36 детей

В Одесской области на территории одной из школ при распылении газового баллончика пострадали 36 детей. После оказания медицинской помощи 26 пострадавших покинули медицинское учреждение, а десятеро детей остались под наблюдением медиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел сегодня днем в одной из школ Беляевского района. Директор школы сообщил, что неизвестный распылил баллончик с перечным газом в одном из классов во время перемены.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что баллончик принес и распылил ученик 9 класса. Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Одесской области. Проверка продолжается.