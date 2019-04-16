Жилой комплекс "Оптимисто" как новая философия строительства

Об особенностях жилого комплекса «Оптимисто» и роли группы компаний «Smile Development» в формировании миссии и философии ЖК в ходе пресс-конференции рассказали основатель группы и топ-менеджмент.

Основатель ГК «Smile Development» Андрей Журжий рассказал об этапах формирования бизнеса. Он подчеркнул, что за 2 года группой было построено и введено в эксплуатацию 9 коммерческих объектов. Уже в этом году планируется сдача в эксплуатацию ещё десяти объектов. Долгосрочная цель компании: за следующих 5 лет довести показатель сдачи эксплуатации до 100 коммерческих объектов в год.

Основатель компании отметил, что решение расширить сферу деятельности и заняться жилищным строительством было логичным и органичным для компании.

При этом важной особенностью является тот факт, что группа осуществляет весь цикл строительных работ : от выбора участка, получения согласовательной документации и разработки проекта до строительной реализации проекта. «Мы обеспечиваем весь цикл создания объекта и не зависим от субподрядных организаций. Компания в состоянии как финансово, так и за счет человеческого потенциала реализовать объект любой сложности. Это позволяет нам поддерживать хорошие темпы строительства», — подчеркнул Андрей Журжий.

Он также добавил, что «Smile Development » является подразделением финансовой группы «Инвестиционные партнеры», управляющей портфелем стоимостью в 17 млрд. гривен, что дает возможность обеспечивать строительство финансами в необходимом объёме.

В свою очередь, руководитель отдела продаж ЖК «Оптимисто» Ольга Щербакова рассказала об особенностях комплекса. По её словам, ЖК находится всего в 3-х километрах от метро «Теремки». При этом территория комплекса закрыта от посторонних посетителей, а вход осуществляется благодаря карточной системе. «И всё это по доступной цене — от 11500 грн/м.кв». — подчеркнула Ольга.

«Девиз нашего застройщика: «Строим с улыбкой!»». Это означает, что мы хотим, чтобы жители комплекса были энергичны, позитивны и имели возможность радоваться тому, что находится вокруг них», — сказала руководитель отдела продаж.

Продажи от 1 до 4-комнатных квартир старт овали со 2 апреля,. Застройщик обещает, что кроме продажи типовых квадратных метров, потенциальным покупателям будут предложены и дизайнерские решения. Еще одной, изюминкой комплекса, является наличие двухуровневых квартир, с грамотными эргономичными планировками.

«Особенностью комплекса, — добавила руководитель службы заказчика Юлия Носенко, — является наличие индивидуального отопления. В каждой квартире будут установлены двухконтурные котлы мощностью 24 кВт, которые обеспечат и тепло, и горячее водоснабжение». Это, отметила она, позитивно отразится на стоимости услуг ЖКХ.

Кроме того, в домах ЖК «Оптимисто» предусмотрены комфортные и просторные лифты с современной системой управления. А на первых этажах каждого дома размещены общественные уборные, что особенно удобно для мам с детьми и посетителей комплекса.

Также Юлия рассказала, что для детей самых разных возрастных групп внутри комплекса существует целая продуманная инфраструктура. Это и собственный садик, и беговые дорожки по всему периметру ЖК, и детские, спортивные площадки с учетом интересов деток разного возраста. Для родителей наличие такой инфраструктуры также является преимуществом, поскольку дети всегда будут находиться на безопасной территории в зоне досягаемости. К тому же, территория продумана таким образом, чтобы создавать максимальный комфорт и уют для жителей комплекса.

«Я несу персональную ответственность за то, что эти объекты буду построены и переданы покупателям. Зная финансовые возможности компании, я уверен в том, что ничем не рискую», — подытожил основатель группы Андрей Журжий.

Я лично подписываю гарантию выполнения обещанных обязательств с каждым покупателем квартиры ЖК «Оптимисто». Это то, что у нас в компании называется «гарантия от собственника»», — добавил Андрей Журжий.