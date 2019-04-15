С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала суток понедельника, 15 апреля, и до 18:00 боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в вечерней сводке.

Все обстрелы произошли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе г.Авдеевка; из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п.Новоселовка-2; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе г.Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов, - вблизи н.п.Опытное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельское и Лебединское.

Отмечается, что боевики также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее силы ООС провели учения по отражению авиаударов и противовоздушной обороне.