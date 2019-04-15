На прошлой неделе Россия провела учения по наведению авиации на наземные цели в 20 км от украинской границы

Россия провела учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям в 20 километрах от украинской границы. Учения в Ростовской области прошли на прошлой неделе, сообщает разведка Объединенных сил.

По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, в субботу, 13 апреля, состоялись учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск - от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

Фото: facebook/pressjfo.news

На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны.

Сведения о средствах воздушного нападения получала и оказывала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 "Малахит".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также состоялись практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям.

Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков получил ранения один украинский военный.