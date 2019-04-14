В Днепре эвакуировали людей из аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании

Во время проверки аэропорта из самолета не выпускали пассажиров рейса "Киев - Днепр"

Весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г. Днепр, были эвакуированы днем 14 апреля после поступления анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на управление ГосЧС в Днепропетровской области.

Позже также поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

По данным областной полиции, из зданий ТРЦ и аэропорта было эвакуировано около 1 тыс. человек. Взрывоопасные предметы в зданиях не обнаружены. Работа аэропорта и ТРЦ восстановлена, передают Українські Новини.

Сообщается, что во время проверки аэропорта из самолета не выпускали пассажиров рейса "Киев - Днепр", который прибыл из Киева.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

Вместе с тем, по данным ГосЧС, в 18:49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи". На месте работают правоохранители и пиротехнические службы.

Ранее в воскресенье, 14 апреля, в полицию сообщили о минировании 8 объектов Киеве, среди которых международный центр искусства, два торговых центра, четыре гостиницы и Майдан Независимости. Информация о заминировании не подтвердилась.