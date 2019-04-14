В понедельник в Киеве сухо, до +9 градусов

15 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-2 градуса, температура днем +7...+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса, температура днем +5...+14 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса, температура днем около 0 градусов.

В Моршине без осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса, температура днем +7...+9 градусов.

В Трускавце без осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса, температура днем +7...+9 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью около 0, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Черниговской, Сумской области ночью заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, в Житомирской, Киевской области ночью сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса; температура днем +5...+12 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +1...+6 градусов, в Винницкой области сильные заморозки в воздухе 0...-4 градуса, в Черкасской области заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов; днем +6...+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, в Донецкой области местами значительный, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +3...+8 градусов, днем +10...+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дожди, днем в Херсонской, Запорожской области местами значительные, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +3...+10 градусов, днем +9...+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, днем местами значительный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +5..+10 градусов, днем +9...+14 градусов.

В Ялте ночью дождь, днем значительный дождь,температура ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13 градусов.