Боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - два раза, минометы калибра 82 мм - два раза)", - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз возле населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Верхнеторецкое, Павлополь, Пески, Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Новоалександровка и Пивденное.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 13 апреля двух оккупантов было уничтожено, пять - получили ранения.
Напомним, Минобороны утвердило новую медаль за ранение.