Боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - два раза, минометы калибра 82 мм - два раза)", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз возле населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Верхнеторецкое, Павлополь, Пески, Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Новоалександровка и Пивденное.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 13 апреля двух оккупантов было уничтожено, пять - получили ранения.

Напомним, Минобороны утвердило новую медаль за ранение.