Фото: hk.npu.gov.ua

Около 15:58 в субботу, 13 апреля, в селе Русская Лозовая под Харьковом произошло ДТП, в результате которого погиб человек, а еще двое получили травмы.

Пресс-служба полиции сообщила, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял управление во время обгона, в результате чего автомобиль напоролся на отбойник. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.

Один из его пассажиров - 33-летний местный житель - погиб на месте, а другой - 31-летний харьковчанин отделался черепно-мозговой травмой и ушибами.