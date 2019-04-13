Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Порошенко vs Зеленський: заочні дебати
Порошенко vs Зеленський: заочні дебати
В России заочно арестовали Анатолия Гриценко (обновлено)
В России заочно арестовали Анатолия Гриценко (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В селе под Харьковом автомобиль напоролся на отбойник, погиб один из пассажиров

Водитель потерял конечность, но выжил.

Фото: hk.npu.gov.ua

Около 15:58 в субботу, 13 апреля, в селе Русская Лозовая под Харьковом произошло ДТП, в результате которого погиб человек, а еще двое получили травмы.

Пресс-служба полиции сообщила, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял управление во время обгона, в результате чего автомобиль напоролся на отбойник. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.

Один из его пассажиров - 33-летний местный житель - погиб на месте, а другой - 31-летний харьковчанин отделался черепно-мозговой травмой и ушибами.

Фото: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также