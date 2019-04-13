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Под посольством РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Пострадавших нет.

Под посольством РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель
Фото: 24.ua

У посольства Российской Федерации в Киеве на Воздухофлотском проспекте сегодня, 13 апреля, произошел взрыв. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Полицейские начали проверку и получили информацию от представителей «Киевэнерго», в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.

В результате было повреждено брусчатку, люди не пострадали.

Рассматривается возможность обесточивания терминала и путепровода. Привлечены все профильные службы.

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