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С завтрашнего дня в Киеве частично перекроют проспект Победы

Движение в направлении центра еще больше ограничат из-за сноса Шулявского моста.

С завтрашнего дня в Киеве частично перекроют проспект Победы
Фото: facebook/Кличко - мер

С 13 и по 20 апреля в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Победы из-за демонтажа Шулявского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

13-15 апреля движение будет частично ограничено в направлении центра, а 16-19 апреля проезд ограничат в направлении области.

Также с 16 по 20 апреля будут ограничено движение с 23:00 до 06 утра следующего дня. В связи с этим столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.

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