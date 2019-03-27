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У посольства РФ провели 33-ю акцию с требованием расследовать исчезновения крымчан

Акция получила название "От «крымской весны» до исчезновения людей: след кровавый стелется".

Фото: Lb.ua

Под посольством России в Киеве 27 марта в рамках информационной кампании FIND&FREE состоялась акция "От «крымской весны» до исчезновения людей: след кровавый стелется".

Как сообщает "Крым.Реалии", это 33-я ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требуют от России расследовать дела пропавших в аннексированном Крыму.

С начала оккупации на полуострове похитили 44 человека, 15 из них до сегодня не найдены.

В рамках сегодняшней акции на заборе посольства России вывесили карту Крыма с изображением этих пропавших людей.

Активисты требуют расследовать их исчезновение.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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