Яценюк назвал резолюцию ООН 2014 года по Крыму первой дипломатической победой Украины

Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость границ и признали недействительным так называемый крымский референдум.

«27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины», - подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Тогда сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость наших границ и признали недействительным так называемый крымский референдум, напомнил он.

«Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабную политическую отпор: мир не принял аннексии Крыма», - подчеркнул Яценюк.

«Это была наша первая значительная дипломатическая победа», - написал он.

Арсений Яценюк выразил благодарность всем украинским дипломатам, причастным к этому событию.

«Этот день навсегда останется днем мировой солидарности с Украиной», - написал лидер «Народного фронта».