Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Яценюк назвал резолюцию ООН 2014 года по Крыму первой дипломатической победой Украины

Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость границ и признали недействительным так называемый крымский референдум.

Яценюк назвал резолюцию ООН 2014 года по Крыму первой дипломатической победой Украины
Фото: nfront.org.ua

«27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины», - подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Тогда сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость наших границ и признали недействительным так называемый крымский референдум, напомнил он.

«Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабную политическую отпор: мир не принял аннексии Крыма», - подчеркнул Яценюк.

«Это была наша первая значительная дипломатическая победа», - написал он.

Арсений Яценюк выразил благодарность всем украинским дипломатам, причастным к этому событию.

«Этот день навсегда останется днем мировой солидарности с Украиной», - написал лидер «Народного фронта».

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также