Экс-главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку продлили арест

Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука до 24 мая 2019 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым. Срок заключения продлен на 60 суток, а предыдущий срок истекал 27 марта, сообщает Громадське.

В ходе заседания защита Чернобука заявила ходатайство об отводе следственной судьи Натальи Чередниченко, однако судья Юрий Мазур отклонил ходатайство.

Защита Чернобука очередной раз настаивала на том, что на момент задержания экс-глава Апелляционного суда Крыма имел статус адвоката, а, следовательно, его задержание в общем порядке, как считают адвокаты, является незаконным.

Кроме того, защита в очередной раз заявила, что Чернобук не получал повестки из прокуратуры и проживал не по тому адресу, где его искали следователи, и таким образом не знал о том, что находится в розыске.

При этом следственный прокурор Татьяна Косяченко отметила наличие рисков сокрытия Чернобука от следствия и заявила, что есть риск давления на свидетелей, часть из которых является его бывшими коллегами. Продление сроков досудебного расследования и содержания Чернобука под стражей обосновано тем, что продолжаются экспертные исследования материалов дела.

В марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это незаконные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В июле 2018 года Чернобуку заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.