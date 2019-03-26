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Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

"Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества".

Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым
Порошенко поговорил с Назарбаевым по телефону
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Порошенко отметил значительный личный вклад Назарбаева в становление и развитии украинско- казахстанских отношений.

"Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта Назарбаев заявил об отставке с поста президента страны. Он бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

Незадолго до ухода с должности президента - в феврале - Назарбаев сменил состав правительства. Кабинет министров был отправлен в отставку после  резкой критики со стороны главы государства из-за нарастающих проблем в экономике и социальной сфере.

Согласно законодательству, полномочия главы государства перешли к к председателю сената Казахстана - Касым-Жомарту Токаеву. После принятия присяги и вступления в должность президента Токаев заявил, что Казахстану необходимо увековечить имя Назарбаева и переименовал Астану в Нурсултан. Отметим, что название Астана столица Казахстана получила в 1998 году, раньше этот город называли Акмола, Целиноград и Акмолинск.

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