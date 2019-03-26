Тимошенко подписала с представителями национальных сообществ Хартию межнационального согласия

Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине. Документ предусматривает разработку и принятие Закона о национальных сообществах Украины, образование Совета межнационального согласия при Президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей.

«Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию - потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать», - отметила лидер «Батькивщины» во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины, который состоялся сегодня в Ужгороде.

Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, «чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществам, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и обид».

Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: «Мы объединены общими испытаниями и стремлением счастья. И такое уникальное единство дает нам разнообразия, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить».

Лидер «Батькивщины» напомнила, что в парламенте есть комитет по правам человека и национальных сообществ, который возглавляет заместитель Председателя партии Григорий Немыря, в который она также входит.

По ее мнению, это самый сильный комитет, ведь «настоящая жизнь наступит тогда, когда мы научимся любить и слышать друг друга».

Юлия Тимошенко призвала представителей национальных сообществ после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

«Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить», - сказала она и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии нашего общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны председатель Совета Национальных сообществ Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Юлии Тимошенко: «Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу».