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Минветеранов договорилось о сотрудничестве с американской Tetra Tech

Компания организует курсы по гуманитарному разминированию.

Минветеранов договорилось о сотрудничестве с американской Tetra Tech
Ирина Фриз
Фото: Макс Требухов

Министерство по делам ветеранов договорилось с компанией Tetra Tech TMR Operating Unitо (США) о сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала меморандум о сотрудничестве с руководством американской компании Tetra Tech TMR Operating Unit. Компания организует учебные курсы по гуманитарному разминированию для ветеранов.

Сотрудничество будет направлено на обеспечение комплексной поддержки ветеранов войны в Украине на социальном, финансовом и образовательном уровнях. В частности, Tetra Tech обеспечит подготовку, обучение и сертификацию специалистов по гуманитарному разминированию, задействовав ветеранов на всех уровнях управления и реализации проекта.

Тetra Tech будет выполнять все операции в соответствии с Национальными стандартами противоминной деятельности, которые были приняты в Украине в 2018 году.

Компания Тetra Tech уже более 25 лет работает в сфере разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам, имеет заказы от правительственных структур США, выполняла работы в Ираке, Афганистане и Сирии.

Напомним, ранее в марте министр по делам ветеранов Ирина Фриз утвердила состав наблюдательного совета.

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