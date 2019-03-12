Фриз утвердила состав общественного совета в Минветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава общественного совета при Минветеранов. В состав совета вошли 35 представителей общественных организаций,сказано в сообщении Министерства

Министр подписала приказ после получения протокола учредительного собрания и полного технического отчета-анализа от представителей инициативной группы. В то же время, чтобы снять возможные замечания, министр направила обращение в департамент киберполиции Национальной полиции Украины для проведения проверки соответствующих документов.

Фриз отметила, что утвердила состав совета до проверки сознательно, так как процесс может занятуться "от нескольких месяцев до нескольких лет".

"Если выводы проверки будут задевать кого-то из тех, кто стал членом совета, будем незамедлительно исключать. Иммунитета не будет никакого. Но сейчас министерству нужно сотрудничество с общественностью, ведь есть задача максимум - создание эффективного ведомства для защиты интересов ветеранов", - заявила Фриз.

В состав общественного совета вошло 35 представителей общественных организаций, избранных путем Интернет-голосования. Всего в электронной форме было зарегистрировано 185 заявлений кандидатов в члены общественного совета при Минветеранов.

В состав совета вошли: