Фриз утвердила состав общественного совета в Минветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава общественного совета при Минветеранов. В состав совета вошли 35 представителей общественных организаций,сказано в сообщении Министерства
Министр подписала приказ после получения протокола учредительного собрания и полного технического отчета-анализа от представителей инициативной группы. В то же время, чтобы снять возможные замечания, министр направила обращение в департамент киберполиции Национальной полиции Украины для проведения проверки соответствующих документов.
Фриз отметила, что утвердила состав совета до проверки сознательно, так как процесс может занятуться "от нескольких месяцев до нескольких лет".
"Если выводы проверки будут задевать кого-то из тех, кто стал членом совета, будем незамедлительно исключать. Иммунитета не будет никакого. Но сейчас министерству нужно сотрудничество с общественностью, ведь есть задача максимум - создание эффективного ведомства для защиты интересов ветеранов", - заявила Фриз.
В состав общественного совета вошло 35 представителей общественных организаций, избранных путем Интернет-голосования. Всего в электронной форме было зарегистрировано 185 заявлений кандидатов в члены общественного совета при Минветеранов.
В состав совета вошли:
- Шатровский Дмитрий Олегович, "Ветеранское братство";
- Василенко Леся Владимировна, "Юридическая сотня";
- Даценко Евгений Александрович, "Гражданский корпус "Азов";
- Бобер Игорь Сергеевич, "Национальные дружины";
- Медведько Андрей Александрович, "Украинская военная отвага";
- Положухно Даниил Владимирович, "Дергачевский районный союз ветеранов АТО";
- Здор Светлана Александровна, "Ветеранское пространство";
- Рымар Анастасия Викторовна, "Добровольцы;
- Никитин Андрей Виталиевич, "Союз ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения";
- Седов Вадим Олегович, "Житомирский областной союз правоохранителей участников АТО";
- Малков Виктор Александрович, "Днепропетровский областной союз воинов АТО";
- Макидон Оксана Александровна, "Крылья 8 сотни";
- Басанский Виталий Николаевич", "Общественный колледж";
- Кузьменко Виталий Николаевич, "Киевский городской союз ветеранов АТО";
- Сергиевский Владимир Павлович, "Совет ветеранов АТО Днепровского района Киева";
- Зубжицкая Оксана Петровна, "Герой - Семья - Украина";
- Ивахнюк Дмитрий Евгениевий, "Ветераны Украины;
- Гайдаманчук Павел Валериевич, "Ветераны российско-украинской войны Житомирщины";
- Долгова Наталья Николаевна, "Боярская городская организация участников боевых действий, ветеранов АТО и волонтеров";
- Бойко Роман Васильевич, "Ассоциация участников и инвалидов АТО";
- Данилевский Виктор Михайлович, "Союз инвалидов войны и ветеранов АТО Хмельниччины";
- Мочалов Игорь Александрович, "Полтавские семьи павших защитников Украины";
- Волчелюк Виктор Анатольевич, "Союз ветеранов АТО";
- Закалюжний Владимир Михайлович, "Ассоциация ветеранов - инвалидов АТО";
- Переверзев Александр Александрович, "Женская волонтерская сотня самообороны Черниговщины";
- Рихтер Дмитрий Валерьевич, "Общественная организация Бучанска союз ветеранов войны - участников боевых действий и их семей";
- Бордюгов Николай Владимирович, "Сумской областной союз инвалидов войны, и участников АТО и ООС";
- Крютченко Алексей Александрович, "Национальное объединение ветеранов АТО";
- Химичев Андрей Викторович,"Запорожский совет ветеранов АТО";
- Нагорный Вячеслав Юрьевич, "Ассоциация участников боевых действий и участников антитеррористической операции";
- Хрущ Назарий Григорьевич, "Участники антитеррористической операции Надзбручье";
- Качак Юрий Степанович, "Правое дело Прикарпатье";
- Кияница Руслан Владимирович, "Киевский городской союз ветеранов АТО Оболони";
- Матвийчук Роман Васильевич, Тернопольский областной благотворительный фонд"
- Лещишин Василий Степанович, "Черный тюльпан";
- Баранов Виталий Анатольевич, "Объединенные войной. 90-й батальон".