На трассе Н-31 построят бетонную окружную города Кобеляки

Служба автомобильных дорог в Полтавской области сообщила о намерении построить объезд города Кобеляки на трассе Н-31 Днепр - Царычанка - Кобеляки - Решетиловка.

Об этом говорится на сайте САД.

Уже состоялся один тендер, победу на нем одержала турецкая Onur. Еще три тендера находятся на стадии проведения.

Общая стоимость работ - 1,1 млрд гривен.

Новая дорога шириной 15 метров (по две полосы в обе стороны) будет выполнена из цементобетона. Толщина дорожного покрытия составит почти 1,5 метра, в том числе верхний слой из тяжелого бетона - 26 сантиметров.

Предполагается строительство нового моста через Ворсклу.

Общая продолжительность выполнения строительных работ составляет 25 месяцев, в том числе подготовительный период - 7 месяцев. Работы начнутся в 2019 году.

Напомним, что сейчас "Укравтодор" строит две цементобетонные дороги - Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06.

В 2019 году также должно начаться капремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий, которая в Николаевской области будет бетонной.