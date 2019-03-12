ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.info

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали досудебное расследование уголовного производства по материалам журналистского репортажа под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".
Об этом первый замдиректора ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в Фейсбуке.
"Из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору вела разговоры о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечении их к уголовной ответственности", - написала Варченко.
В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
"Досудебное расследование, направленное на полное, объективное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершения преступления, пока продолжается", - написала Варченко.
Напомним, в финальной части журналистского расследования указано, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.