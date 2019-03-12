Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе

Из-за прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту. Соответствующее сообщение опубликовал МИД России.

В российском МИД обвиняют Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также путем внесения поправок в Военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. Кроме того, в Москве раскритиковали изменения в Конституции Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

Также в МИД России подчеркнули, что Украина "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".

МИД: Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но не станет продлевать

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не сообщила о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, а потом оказала всестороннюю поддержку в формировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

В связи с этим Украина решила не продлевать договор на следующее десятилетие.