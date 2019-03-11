На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины опубликовал сообщение о намерении заключить договор с ООО "РТМ-Украина" (Киев) по созданию, распространению и демонстрации информационной продукции общей стоимостью 13,38 млн грн.

В тендере указано, что победитель должен будет разместить на внешних рекламных носителях в регионах информацию о ходе реформ правительства Владимира Гройсмана и достижениях в этой сфере.

Об этом со ссылкой на систему ProZorro сообщает "Главком".

"Всего будет поклеено 3 тыс. постеров в 23 областных центрах. Больше всего - в Киеве (420), Одессе (260), Харькове (260), Львове (240), Днепре (240)", - сказано в сообщении.

При этом не менее 50% билбордов и ситилайтов с рекламой правительства Гройсмана расположат на улицах в каждом городе, остальные - с привязкой к супермаркетам и центральным улицам города.

Показ внешней рекламы о достижениях правительства запланирован в течение апреля-июля 2019 года.

По данным бизнес поискового ресурса Youcontrol ООО "РТМ-Украина" зарегистрировано в феврале 2001 года в Киеве. Учредителями являются ООО "Таврийские игры", ООО "Конверсия", экс-нардеп Николай Баграев и кипрская "С.С.Б. Био-Саенс Трейдинг Лимитед".

Николай Баграев был народным депутатом IV-VII созывов. Является основателем и президент компании "Таврийские игры".