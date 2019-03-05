Премьер отреагировал на то, что участники совещания отвлекались на свои телефоны.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания по вопросам стоимости газа и отопления, которые отвлекались на свои телефоны, что отправит их "на принудительное лечение зависимости от соцсетей".

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина".

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.

Премьер пошутил, что за такое решение ему "еще спасибо скажут".

"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность... По крайней мере некоторых", - добавил он.

Напомним, ранее Гройсман пригрозил "довести министров до тахикардии" за невыполнение задач по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.