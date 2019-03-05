Тимошенко назвала победой украинцев решение суда по повышению цены на газ

То, что Окружной административный суд Киева признал незаконность повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, - большая победа, которая свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование также было необоснованным. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине.

«Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной», - отметила она.

Как пояснила лидер «Батькивщины», постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Получается, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышений также незаконны.

Тимошенко считает цену "монопольной на 100% и установленной постановлением правительства - такого нигде в мире больше нет".

«5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но - это обман. То, что за учетом называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой», - считает политик.