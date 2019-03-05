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Тимошенко назвала победой украинцев решение суда по повышению цены на газ

Суд длился более двух лет, говорит политик.

Тимошенко назвала победой украинцев решение суда по повышению цены на газ
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

То, что Окружной административный суд Киева признал незаконность повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, - большая победа, которая свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование также было необоснованным. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине.

«Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной», - отметила она.

Как пояснила лидер «Батькивщины», постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Получается, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышений также незаконны.

Тимошенко считает цену "монопольной на 100% и установленной постановлением правительства - такого нигде в мире больше нет".

«5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но - это обман. То, что за учетом называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой», - считает политик.

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