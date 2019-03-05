Порошенко требует срочного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

"Увольнение Гладковского нельзя считать ни признанием вины, ни признанием того, что журналистское расследование - "фейк".

Президент Петр Порошенко требует срочного расследования обнародованных журналистами фактов злоупотреблений в оборонной сфере.

Об этом заявил глава фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщается на сайте БПП.

Герасимов подчеркнул, что начинать расследование нужно "уже сегодня".

"Где НАБУ, где Сытник (директор НАБУ Артем Сытник, - ред.)?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский (первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, - ред.) и сразу пошло обращение к НАБУ", - сказал он.

По мнению главы фракции БПП, увольнение Гладковского нельзя считать ни признанием вины, ни признанием того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем, он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, "потому что ему доверяют люди и оно никому не подконтрольно".

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил Герасимов.

Он также отметил, что во время избирательной кампании "бьют" именно по восстановленной армии: "Какая есть наконец в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию воровал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

26 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонопром".

Порошенко поддержал отстранение Гладковского и требует проверить информацию "Наші гроші". Таким образом Порошенко удовлетворил поданное самим Гладковским заявление об отстранении его от исполнения должностных обязанностей.

Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.