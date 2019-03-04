Обнародована третья часть цикла расследований о хищениях в оборонпроме

Журналисты утверждают, что Гладковский получал откаты с махинаций своего сына.

Обнародована третья часть цикла расследований о коррупции в оборонной сфере, в которой говорится о том, как как действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 млн гривен.

Видео опубликовано на канале BIHUS info в ютубе.

Журналисты утверждают, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании "Укрспецэкспорт" российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. При этом директор Укрспецэкспорта Букин, утверждают журналисты, прекрасно знал, что высотомеры не стоят столько, сколько он за них платит. Расследователи приводят подтверждающую это переписку Букина с Жуковым.

80-процентный аванс разделили между собой вероятные участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тысяч долларов получил Олег Гладковский, 10 тысяч - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Еще 46,6 тысяч забрали на двоих непосредственные организаторы поставки Игорь Гладковський (сын экс-заместителя секретаря СНБО) и его бизнес-партнер Виталий Жуков.

На тот момент Букин возглавлял "Укрспецэкспорт", который занимался закупкой деталей. Чиновник якобы лично заказывал товар у Гладковского-младшего и его партнеров.

Журналисты утверждают, что чистая прибыль от той сделки достигала 300 тысяч долларов.

В расследовании также говорится, что Гладковскому-старшему отчисляли долю не только из упомянутой закупки.

Журналисты анонсировали еще одну часть расследования, которое касается хищения оборонной сферы и роли в ней правоохранительных органов.

Напомним, 25 февраля журналисты "Наших денег" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Президент Петр Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского. При этом он заявил, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор.

Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие. Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.