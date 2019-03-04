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СНБО проведет заседание по реформе "Укроборонпрома"

Порошенко анонсировал усиление общественного контроля за оборонным сектором.

СНБО проведет заседание по реформе "Укроборонпрома"
Фото: пресс-служба президента

Совет национальной безопасности и обороны в среду проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос реформирования концерна "Укроборонпром".

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Николаевской области.

"Мы уже давно планировали провести заседание СНБО с вопросом в повестке дня о реформировании "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора. Утром поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить это заседание предварительно на среду", - сказал он.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах, депутат парламента Иван Винник 28 февраля заявил, что "Укроборонпром" будет реорганизован и фактически прекратит существование. Все предприятия оборонного комплекса будут подчиняться центральному органу исполнительной власти.

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