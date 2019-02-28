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Нардеп Винник спрогнозировал ликвидацию "Укроборонпрома" из-за скандала с хищениями

Объединение в одном объекте регуляторных и хозяйственных функций несет коррупционные риски.

Нардеп Винник спрогнозировал ликвидацию "Укроборонпрома" из-за скандала с хищениями
Иван Винник
Фото: Макс Левин

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах, депутат парламента Иван Винник прогнозирует ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил на брифинге.

"Для имплементации закона о национальной безопасности, который сейчас действует, мы реорганизуем концерн "Укроборонпром". Это еще дипломатически говоря. Мы его фактически уничтожим. Все предприятия нужно подчинить центральному органу исполнительной власти, который будет реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны", - сказал Винник.

Депутат считает, что объединение в одном объекте регуляторных и хозяйственных функций несет коррупционные риски.

"Нам нужно срочно реформировать вообще эту надстройку под названием "Укроборонпром". Я думаю, что эта ситуация позволит... принять соответствующие решения", - сказал нардеп.

Ранее 28 февраля Рада уполномочила ВСК расследовать факты хищения в оборонной сфере. Предлагается также провести публичное заседание правоохраинтелей и чиновников, имена которых были обнародованы в СМИ.

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Источник: "Українські новини"
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