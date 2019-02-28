Исход оптимистов

В четверг, 28 февраля, сразу три нардепа из группы «Еврооптимисты» – Сергей Лещенко , Мустафа Найем и Светлана Залищук – заявили о выходе из фракции БПП. LB.ua спросил их о причинах ухода, а также о том, почему это было сделано аж под «под занавес» каденции президента. Ведь в оппозицию к родной фракции эти политики ушли, пожалуй, с первого дня работы в парламенте.

Фото: Макс Требухов

Сергей Лещенко: Цель консультаций с Зеленским – подготовка его к политической работе

Сегодня вы вместе с Мустафой Найемом и Светланой Залищук заявили о том, что подали заявления о выходе из фракции Блока Петра Порошенко. Хотя критикуете и президента и отдельных членов его фракции не первый день. Явные порохоботы в соцсетях вас уже назвали «крысами», которые бегут с тонущего корабля. Возникает резонный вопрос: почему только сейчас, а не год или даже пять назад, вы заявили о выходе? Почему так поздно?

Почему сейчас? У нас уже выработался иммунитет к восприятию той бездны коррупции, в которую проваливается вся страна. Но всему есть предел. Последней каплей стали события этой недели. В первую очередь, это информация расследования Bihus.info о коррупции и хищениях в армии. Второе — это решение Конституционного суда о неконституционности нормы о незаконном обогащении. Она стала законом, в том числе, с моей подачи, я был соавтором этого закона, которым Украина включала в свое законодательство требования Конвенции ООН против коррупции.

Это норма отменена и теперь по-сути можно незаконно обогащаться, и за это им ничего не будет. Все заявления Порошенко, который хочет, чтобы парламент принял его изменения к закону - это смешно, потому что именно подконтрольный ему КС сделал грязное дело. Процесс по возвращению этой нормы может затянуться на долгое время, как было с тем же законом про антикоррупционный суд. Но даже это не вернет старые дела по незаконному обогащению. То есть теперь у коррупционеров настали каникулы.

Как теперь вы видите своё политическое будущее? В проекте «Эволюционеры» пойдёте на парламентские выборы?

У нас создано общественное движение «Дій з нами». Мы уже начали поездки в регионы, проводим переговоры и налаживаем коммуникации с другими потенциальными участниками.

Фото: Макс Требухов

С кем конкретно?

Это касается третьих лиц, и я не имею права в одностороннем порядке озвучивать эту информацию.

Вас лично часто видели с Владимиром Зеленским. Вы его поддерживаете в качестве кандидата в президенты?

Видели два раза - это точно не часто. Тем более, что я этого не скрываю. Говорил об этом публично. Мы - а кроме меня, там были Айварас Абромавичус, Александр Данилюк, Руслан Рябошапка - мы общались с Зеленским как эксперты с человеком, у которого нет политического опыта, дав ему важные советы с точки зрения предстоящих политических вызовов. Темами для разговоров были: международная политика, антикоррупционная деятельность, вопросы экономики. Наша цель - чтобы Украина была сильной, чтобы работали институции и росла экономика безотносительно к тому, кто какого кандидата поддерживает.

Светлана Залищук: Не секрет, что я помогаю кандидату Анатолию Гриценко по международным вопросам

Вы подали ваши заявления о выходе из фракции на имя главы БПП Артура Герасимова, а не спикера ВР. Вы таким образом хотели переложить всю ответственность на БПП?

Действительно, мы изначально подали заявления на имя главы фракции БПП Герасимова о выходе. Но потом мы открыли регламент и Конституцию, почитав их, мы подали новые заявления на имя спикера. Теперь по регламенту, спикер должен зачитать эти заявления о нашем выходе. Что будет дальше? С того момента, когда эти заявления будут зачитаны, мы становимся внефракционными депутатами. Чтобы нас лишить мандата, должен собраться съезд БПП, и он должен принять решение о нашем исключении. Если вы меня спросите лично: как я думаю, исключат ли нас? Я лично думаю, что исключат. А почему нет? Они это сделают. Тогда мы лишимся мандатов.

Фото: Facebook/Олег Федонюк

Почему именно сейчас, а не раньше? Ведь вы критиковали позицию БПП уже давно?

Я не считаю, что мы поздно заявили о своём выходе. Да, мы пришли в парламент с Порошенко, было подписано коалиционное соглашение. Четыре с половиной года мы делали все для того, чтобы в стране осуществлялись реформы. Мы именно для этого использовали свои мандаты депутатов.

Почему четыре года назад не вышли из фракции?

Мы понимали, если у нас на старте заберут мандат, то мы уже ничего бы вообще не смогли бы сделать. Поэтому мы использовали все эти годы для того, чтобы был принят закон об антиконституционном суде, чтобы была создана ВСК по убийству Катерины Гандзюк. Я вообще считаю, если бы не наша работа, активность Мустафы Найема в этом вопросе, комиссию вообще бы не создали. Я не буду оправдываться. Уверенна, что за эти годы, будучи депутатами, мы многое сделали, помогая людям. Ради этого мы шли в парламент, а не ради мандата.

Каким вы видите ваше политическое будущее? Формат участия в парламентских выборах?

Пока что в Раде мы будем продолжать нашу традиционную деятельность по борьбе с коррупцией. Будем настаивать, чтобы было принято новое избирательное законодательство до парламентских выборов. Что касается президентских, то не секрет, что я помогаю кандидату Анатолию Гриценко по международным вопросам. И надеюсь, что после президентских выборов все-таки будет объединительная идея и история для всех демократических и проевропейских сил.

Фото: Сергей Нужненко

Мустафа Найем: У меня нет ни одной договорённости с кем-либо из кандидатов в президенты о поддержке или участии в кампании

Как вы объясните ваш выход из фракции только сейчас?

Объясню. Во-первых, мне не стыдно за всю нашу деятельность в парламенте за последние четыре с половиной года. Я считаю, что нам за это время многое удалось сделать в парламенте для принятия ключевых антикоррупционных законов. Во-вторых, все эти годы мы действительно работали, хотя, да, изначально критиковали власть. Почему не ушли сразу? Все просто. Нельзя было уходить и оставлять им по сути открытую площадку для их работы. Уверен, что с нашей стороны это было было неправильно и было бы пораженчеством. Но сейчас я считаю, что наше решение правильное.

Напомню, что мы сделали все, чтобы была введена уголовная ответственность за незаконное обогащение. Это международная норма Конвенции ООН по борьбе коррупции. Она была закреплена в законе, но Конституционный суд признал ее неконституционной. Сейчас они отменили эту норму, подорвав по сути работу всех антикоррупционных органов, которые должны теперь просто выбросить все собранные документы, закрыть все дела. А коррупционеры получили индульгенцию и дальше могут безнаказанно воровать. К сожалению, все собранные материалы теперь должны быть уничтожены. Даже если мы примем новую правку в закон об уголовной ответственности, уверен, что решение КСУ все равно будет висеть над ней как дамоклов меч. Считаю, что этим власть перешла красную черту. Оставаться и быть даже формально с людьми, которые начали контрреволюцию, просто недопустимо. Поэтому мы заявили о нашем выходе.

Фото: Макс Требухов

БПП собирает съезд, где вас, скорее всего, лишат мандата?

Я - не член партии. Да, единственное что они могут сделать, лишить меня и моих коллег мандата.

На президентских выборах кого поддержите из кандидатов? И с какой партией пойдёте на парламентские, ведь ваш проект «Дій з нами» – не партия.

Я системно говорил и повторяю, что нужно объединение демократических сил. Если будет такое решение, будем принимать своё. Я не поддерживаю решения моих коллег, которые поддерживают Зеленского или другого кандидата на президентских выборах. Это точно не про новые силы. Я думаю, что как раз после президентских выборов все прогрессивные и проевропейские молодые силы поймут, что на парламентские нужно идти одной единой консолидированной колонной. Мы создали не партию, а общественно-политическое движение, активно работаем. В каком формате будет наше участие в выборах, будем смотреть. Единственное, что точно могу сказать сейчас с полной ответственностью: у меня нет ни одной договорённости с кем-либо из кандидатов в президенты о поддержке или участии в кампании.