Луценко анонсировал вручение подозрений в деле о хищениях в оборонном секторе

Подозрение будет вручено предприятию, которое переводило средства в наличку, не платя при этом налогов.

Подозрения всем виновным в неуплате налогов при продаже комплектующих ГК "Укроборонпром" Генеральная прокуратура предъявит на следующей неделе.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает телеканал "Прямой".

"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличку, не платя при этом никаких налогов. И именно это предприятие будет субъектом подозрения", - сказал генпрокурор.

Од добавил, что еще раньше до Генпрокуратуры НАБУ с 2016 ведут дело по этой же фирме.

Ранее сегодня Рада уполномочила ВСК расследовать факты хищения в оборонной сфере. Предлагается также провести публичное заседание правоохраинтелей и чиновников, имена которых были обнародованы в СМИ.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Расследование основано на переписке, которую "слил" анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

Порошенко приостановил полномочия Гладковского на время расследования по его просьбе и просит правоохранителей проверить обнародованную в СМИ информацию.