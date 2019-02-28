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Глава Харьковской ОГА встретилась с Управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа

Стороны обсудили реализацию различных проектов.

Глава Харьковской ОГА встретилась с Управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа
Фото: ХОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная провела встречу с Управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, на которой стороны обсудили проекты, которые реализуются в регионе при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает сайт ХОГА.

«Для меня большое удовольствие быть в Харьковской области. Поскольку я недавно занял эту должность, то хотел совершить путешествие в Харьков как можно быстрее. Для ЕБРР Харьковщина - очень важный регион. У нас здесь есть постоянно работающее представительство. Такие представительства есть всего в четырех регионах Украины, - ответил Маттео Патроне. - Впечатляют цифры по поводу вашего развития, учитывая те условия, в которых находится регион. И мы хотим с вами сотрудничать, быть частью вашего развития».

Во время встречи стороны обсудили направления помощи, предоставляемой харьковским офисом ЕБРР для развития малого и среднего предпринимательства Харьковской области, а также совместные проекты, которые уже реализуются, - в частности, обновление подвижного состава электротранспорта в городе Харькове и строительство новых станций метрополитена.

Юлия Светличная также презентовала европейским партнерам проекты, которые могут быть воплощены в регионе с участием ЕБРР, поскольку изменения, недавно внесенные в украинское законодательство, расширяют возможности привлечения средств международных организаций в области.

«Мы предложили два проекта: по созданию Регионального фонда повышения энергоэффективности в регионе и созданию Восточно-украинского фонда поддержки предпринимательства, - рассказала глава ХОГА. - А также презентовали строительство крупнейшего в Восточной Украине онкологического комплекса. Мы предложили ЕБРР приобщиться к реализации этого проекта в части поставки нового современного оборудования для новостройки. Надеемся, что этот проект также найдет отклик этой значимой европейской институции. Настроены на работу. Те проекты, которые сегодня обсудили, будем готовить, передавать и работать над тем, чтобы как можно больше европейских возможностей реализовать и практически имплементировать здесь, на территории области».

Управляющий Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа заинтересовался презентованными проектами и предложил возможные пути сотрудничества для воплощения их в жизнь. Также представители делегации Европейского банка реконструкции и развития обозначили дополнительные направления для возможного сотрудничества - в частности, в области строительства и ремонта дорог и экологической сфере.

«У нас есть очень много направлений, по которым мы хотели бы сотрудничать с Харьковским регионом. Они как государственные, так и касающиеся частного сектора. Если мы говорим о государственном секторе, то мы можем развивать сотрудничество и в области медицины, в области развития дорог, в области создания условий для малого и среднего бизнеса, где мы уже сотрудничаем с Харьковским регионом», - прокомментировал по итогам встречи Маттео Патроне.

В завершение разговора Юлия Светличная пригласила Управляющего Директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа принять участие в Международном экономическом форуме, который традиционно состоится в Харьковской области в сентябре.

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