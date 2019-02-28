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Суд перенес рассмотрение апелляции Мангера по просьбе защиты

Заседание состоится 1 марта.

Суд перенес рассмотрение апелляции Мангера по просьбе защиты
Владислав Мангер
Фото: LB.ua

Судебное заседание в уголовном производстве в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, отложено по ходатайству стороны защиты.

Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда Киева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры и стороны защиты, поданных на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 февраля 2019 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в отношении подозреваемого В.М. Мангера, отложено на 1 марта 2019 (12:00) в связи с ходатайством стороны защиты об отложении судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах. Мангер - на свободе под залогом.

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство). Следствие считает, что за нападение на Гандзюк мангер расплатился базой отдыха в Лазурном.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении. А 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения 2,5 млн гривен залога. Вечером в тот же день Мангер вышел из СИЗО, уплатив залог.

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