ГБР завело дело на прокуроров САП из-за подозрений в фальсификации дела Продана, - адвокат

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ведут дело экс-руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана. Об этом сообщила его адвокат Ольга Просянюк.

«ГБР начинает расследовать фальсификацию материалов следствия в деле Продана. На сегодня нам удалось опровергнуть абсолютно все так называемые «доказательства», на которых строилось подозрение. Получено несколько авторитетных судебных экспертиз, подтверждающих, что «разрекламированная» прокурорами переписка в мессенджере Telegram сфальсифицирована. Информация снята не с телефона Продана, а с некой флешки. Эксперты установили, что часть файлов записывались на USB-накопитель уже после его изъятия. Поэтому даже не вижу смысла комментировать его «содержимое». Экспертиза установила, что Продан физически не может иметь отношения к переписке. Переписка сфабрикована», - пояснила адвокат.

По словам Ольги Просянюк, дело в целом построено на фальсификациях. В качестве примера она приводит предоставленную следствием справку о доходах семьи, близких родственников экс-чиновника.

«Мы получили официальные данные из налоговой инспекции, подтверждающие, что у семьи, ближайших родственников за последние 15 лет задекларированы доходы, которые во много раз превышают стоимость приобретенной ими в Киеве квартиры. Хотя следствие утверждало, что у семьи нет подтвержденных доходов, и даже предоставило суду справку. Это очень красноречивый пример того, как фабрикуются доказательства. Как прокуроры пытаются создать видимость доказательств незаконного обогащения», - пояснила Просянюк.

Адвокат утверждает, что следствие не привело ни единого доказательства, что экс-глава ГФС или члены его семьи имеют отношение к фигурирующим в деле объектам недвижимости.

«Показания свидетелей, на которые ссылается следствие, существуют только в воображении прокуроров. Ни один свидетель никогда не заявлял, что семья Продана имеет хоть какое-то отношение к фигурирующим в деле объектам недвижимости. Мало того, в решении Соломенского районного суда от 6 февраля установлено, что у недвижимости и автомобилей есть законные собственники. И это собственники сейчас отстаивают свои права. И в информации, полученной САП от «компетентных органов Турции», которые САП так любит упоминать, также говорится, что Продан не имеет к недвижимости отношения!» - отметила Просянюк.

По ее словам, в САП продолжают повторять опровергнутые экспертизой, фактами и решениями судов обвинения, так как боятся ответственности за подтасовку материалов. По ее мнению, такое поведение является «естественной формой защиты» правоохранителей, ведь за фальсификацию им грозит серьезное наказание.

Просянюк уверена, что решение Конституционного суда, отменившее статью, которую вменяют Мирославу Продану, - это подарок следствию. Так как дело просто закроют еще до его передачи в суд.

«Недавнее решения Конституционного суда, признавшего неконституционной статью 382-2 Уголовного кодекса, - это подарок не нам. Это подарок САП. Теперь они могут облегченно вздохнуть, развести руками и закрыть дело, якобы по независящим от них причинам. Ведь в противном случае в суде им пришлось бы краснеть и бледнеть, держа ответ за липовую «доказательную базу. Для нас решение Конституционного суда -это минус, так как мы заинтересованы не просто в закрытии дела. Мы заинтересованы доказать, что обвинения лживые, а материалы следствия - фальсификация», - подчеркнула Просянюк.

Как сообщалось, Соломенский районный суд г. Киева 4 февраля принял решение вернуть заграничный паспорт бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану. Решение суда связано с отсутствием каких-либо оснований для ограничения его передвижений.