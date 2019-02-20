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САП продлила досудебное расследование в отношении Продана

Новые сроки расследования Холодницкий не назвал.

САП продлила досудебное расследование в отношении Продана
Мирослав Продан
Фото: Народна Правда

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила досудебное расследование дела в отношении бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Расследование дела было продлено на прошлой неделе, однако Холодницкий не уточнил, на какой срок.

Ранее САП уже продлевала расследование дела Продана на один месяц.

Напомним, 4 февраля Соломенский районный суд Киева разрешил Продану выезд за границу и снял электронный браслет слежения.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой. Уволили Продана после того, как в прокуратуре заявили о "грубых нарушениях" с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. 16 ноября 2018 года САП сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).

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Источник: "Украинские новости"
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